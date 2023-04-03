Глушаков - единственный действующий футболист в топ-10 лучших подмосковных бомбардиров

Бывший форвард «Сатурна» Алексей Медведев с 42 голами является лучшим бомбардиром Подмосковья в матчах чемпионата и Кубка. Также в тройке снайперов Сергей Рогачев и Дмитрий Кириченко.

Отметим, что в топ-10 голеадоров, поигравших в «Сатурне» и «Химках», есть только один действующий футболист. Речь идет о 36-летнем полузащитнике «Пари НН» Денисе Глушакове, который запомнился яркой игрой в составе «Локомотива» и «Спартака». Но, защищая цвета «Химок», Глушаков отметился 15 голами. Столько же метких ударов у Романа Широкова, который уже закончил свою карьеру, сообщают «Вести Подмосковья».

Алексей Медведев остаётся лучшим бомбардиром Подмосковья в чемпионатах и Кубках страны