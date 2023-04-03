Алексей Медведев остаётся лучшим бомбардиром Подмосковья в чемпионатах и Кубках страны

В чемпионатах и Кубках страны Подмосковье было представлено в основном «Сатурном» и «Химками». Команда из Раменского провела 13 сезонов в элите, а «Химки» - шестой футбольный год проводят в Премьер-лиге. С 1936 года, когда появилась статистика авторов забитых голов во всех поединках, лучший показатель у Алексея Медведева (41 гол). Вся тройка лучших бомбардиров представлена экс-игроками «Сатурна» - Сергей Рогачев нанес 37 результативных ударов, а Дмитрий Кириченко - 32, сообщают «Вести Подмосковья».

Топ-10 бомбардиров Московской области в чемпионатах и Кубках страны:

Алексей Медведев — 41 гол;

Сергей Рогачев — 37;

Дмитрий Кириченко — 32;

Марко Топич — 20;

Андрей Каряка — 19;

Андрей Мовсесьян — 17;

Александр Антипенко и Петр Быстров — по 16;

Денис Глушаков и Роман Широков — по 15.