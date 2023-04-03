Алексей Медведев остаётся лучшим бомбардиром Подмосковья в чемпионатах и Кубках страны

В чемпионатах и Кубках страны Подмосковье было представлено в основном «Сатурном» и «Химками». Команда из Раменского провела 13 сезонов в элите, а «Химки» - шестой футбольный год проводят в Премьер-лиге. С 1936 года, когда появилась статистика авторов забитых голов во всех поединках, лучший показатель у Алексея Медведева (41 гол). Вся тройка лучших бомбардиров представлена экс-игроками «Сатурна» - Сергей Рогачев нанес 37 результативных ударов, а Дмитрий Кириченко - 32, сообщают «Вести Подмосковья».
Топ-10 бомбардиров Московской области в чемпионатах и Кубках страны:
Алексей Медведев — 41 гол;
Сергей Рогачев — 37;
Дмитрий Кириченко — 32;
Марко Топич — 20;
Андрей Каряка — 19;
Андрей Мовсесьян — 17;
Александр Антипенко и Петр Быстров — по 16;
Денис Глушаков и Роман Широков — по 15.
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