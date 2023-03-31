Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк – о Кокорине: «В России могут платить больше, чем на Кипре»

31 Марта 2023 • 13:29 Комментировать (2)

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о российском форварде Александре Кокорине.

Специалист отметил важность очень примечательного факта  - по его информации, «Арис» не имеет возможности выплачивать 32-летнему футболисту всю сумму заработной платы, в связи с чем со стороны «Фиорентины» идёт существенная материальная поддержка в этом плане.

«В России могут платить больше, чем на Кипре. У него последний год контракта с «Фиорентиной», будет прощупывать варианты, чтобы ему платили деньги. Кокорин - больше про деньги, чем про футбол», - приводит слова Селюка Rusfootball.info.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Дмитрий Селюк РПЛ зарплата
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
31 Марта 2023 в 13:47
ай как любил говаривац классик - лючше меньше да лючше.. что в периводе на цЫганский значиц.. тише едишь дальше будешь - от таво места куды едишь.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
31 Марта 2023 в 14:01
да фсё правильна бро..)) как гаварят арабы..ни ф каня авёс..)) энтат скакун ужэ прафукал сваи таланты..))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.95 3.65 2.35
Видео
01.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
2.18 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
14:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев высказался о Путине
14:15 · Россия. Премьер-лига
После жалоб Карпина «Ростов» уволил агронома – он работал в клубе более 20 лет 1
14:05 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Ахмат» — хорошая команда»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» о чемпионстве пора забыть» 5
13:29 · Россия. Премьер-лига
Селюк – о Кокорине: «В России могут платить больше, чем на Кипре» 2
13:18 · Россия. Премьер-лига
Кипяткова: «Надо доказывать, что чемпионство не было случайным»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о матче сборной России с легионерами РПЛ: «Пусть будет огромный приз – один миллион евро»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Соловьёв: «Зенит» всё равно будет чемпионом»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Марсело реально был готов перейти в ЦСКА»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Казиахмедов: «Хиддинк Биджиеву очень доверял»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «У Акинфеева были хорошие предложения из Европы»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал главную проблему ЦСКА
11:30 · Россия. Премьер-лига
Мендес вернулся в расположение ЦСКА
11:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «После матча с «Оренбургом» «Спартаку» надо что-то менять»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Бальде из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем