Селюк – о Кокорине: «В России могут платить больше, чем на Кипре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о российском форварде Александре Кокорине.

Специалист отметил важность очень примечательного факта - по его информации, «Арис» не имеет возможности выплачивать 32-летнему футболисту всю сумму заработной платы, в связи с чем со стороны «Фиорентины» идёт существенная материальная поддержка в этом плане.

«В России могут платить больше, чем на Кипре. У него последний год контракта с «Фиорентиной», будет прощупывать варианты, чтобы ему платили деньги. Кокорин - больше про деньги, чем про футбол», - приводит слова Селюка Rusfootball.info.