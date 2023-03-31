Кавазашвили: «Кокорина не понимаю уже давно»

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал похождения Александра Кокорина, коснувшись видео, опубликованного российским игроком из зала суда. По словам Кавазашвили, он упорно не может понять жизненный стиль выступающего на Кипре Кокорина, который в прошлом отметился участием в громких скандалах.

- Кокорина не понимаю уже давно. Особенно после того, когда он заявил, что тот, кто не сидел, не человек. Его бурная молодая жизнь — сумасшествие, - цитирует слова бывшего голкипера издание «Спорт-Экспресс».

Кокорин перебрался в кипрский «Арис» осенью прошлого года.