Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Кокорина не понимаю уже давно»

31 Марта 2023 • 08:20 Комментировать

Бывший советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал похождения Александра Кокорина, коснувшись видео, опубликованного российским игроком из зала суда. По словам Кавазашвили, он упорно не может понять жизненный стиль выступающего на Кипре Кокорина, который в прошлом отметился участием в громких скандалах.

- Кокорина не понимаю уже давно. Особенно после того, когда он заявил, что тот, кто не сидел, не человек. Его бурная молодая жизнь — сумасшествие, - цитирует слова бывшего голкипера издание «Спорт-Экспресс».

Кокорин перебрался в кипрский «Арис» осенью прошлого года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
08:32 · Россия. Премьер-лига
Григорян не сомневается в титуле питерского «Зенита»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кокорина не понимаю уже давно»
08:03 · Россия. Премьер-лига
Жирков дал понять, что его приглашали в Медиалигу
07:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Тренеров нужно подогревать»
06:43 · Россия. Премьер-лига
Михаил Игнатов: «В последнее время у нападающих «Спартака» появилось больше пространства»
06:03 · Россия. Премьер-лига
Даниэл Карвальо: «Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле - Путин»
03:45 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий поддерживает идею проведения турне по Южной Америке
03:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что московский «Локомотив» обыграет «Пари НН»
02:38 · Россия. Премьер-лига
Чернышев уверен в мотивации Карпина
30 Марта
23:48 · Россия. Премьер-лига
Хаджи видит Салихову тренером женской команды «Спартака»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Малком назвал своё любимое блюдо в России
23:29 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Цель поиграть в Европе у меня остаётся»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Гладилин предложил «Спартаку» создать женскую команду
23:04 · Россия. Премьер-лига
Уваров: «18 лет дружили семьями с ребятами с Украины, а потом резко перестали, у них разговоры лишь об одном»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Уваров: «Даса неплохо играет в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем