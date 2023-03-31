Ловчев: «Тренеров нужно подогревать»

Бывший отечественный футболист Евгений Ловчев поделился своим мнением о задуманной Российским футбольным союзом реформе, в рамках которой клубы обязываются ввести взнос, который будет распределен между спортивными школами и подготавливающими молодых игроков тренерами. Ловчев считает, что эта мера поможет стимулировать тренеров трудиться более эффективно и самоотверженно.

- Тренеров нужно подогревать, чтобы они могли выращивать хороших футболистов. Сейчас это делается, чтобы подстегнуть интерес детских тренеров, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат возобновляется в субботу, первого апреля.