Тюкавин: «Цель поиграть в Европе у меня остаётся»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин дал понять, что в будущем он надеется поиграть в Европе, несмотря на то, то сейчас российским игрокам попасть в европейский чемпионат стало сложнее, особенно в свете санкций, наложенных на наш футбол.

- Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина - прим.ред.) точно контактировал с европейскими клубами. Цель поиграть в Европе у меня остается, - цитирует игрока Sport24.

Напомним, что Константин Тюкавин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Он является воспитанником клуба бело-голубых цветов.