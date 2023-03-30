Агент высказался о возвращении Фернандеса в ЦСКА

Защитник Марио Фернандес не вернется в московский ЦСКА в ближайшее время. Об этом сообщил агент игрока Жорже Машаду.

«Марио скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь. У него контракт до декабря. Дальше - посмотрим», - приводит слова агента издание Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Фернандес выступает за «Интернасьонал». Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего года.

Марио защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего объявил о приостановке карьеры. В декабре латераль возобновил карьеру, перебравшись в «Интернасьональ» на правах аренды.