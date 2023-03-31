Превзойдёт ли Пиняев Аршавина

Уверенная игра уроженца Саратова Сергея Пиняева в домашнем (первом за полтора года) поединке против футболистов Ирака стала своеобразной отдушиной и глотком свежего воздуха. После серии ничейных результатов в поединках, сыгранных в Душанбе, Ташкенте и Тегеране, на «Газпром Арене» россияне, спустя полгода после успеха в Бишкеке, одержали долгожданную викторию.

Пиняев перевернул игру

На 58-й минуте после заброса на 40 метров Сергей Пиняев, примеривший в январе футболку столичного «Локомотива», обработал мяч, избавился от опеки персонального защитника и после обманного финта запустил мяч в ближний угол иракских ворот, упрочив тем самым преимущество нашей сборной. В дебюте первой половины ряд неточных передач после ввода мяча привёл к острому обострению ситуации возле ворот хозяев поля. После перерыва воротами поменялись, однако острые ситуации притягивали к себе всё те же ворота. Но на этот раз россияне своим шансом воспользовались, а молодой нападающий стал автором своего первого гола за национальную сборную в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней. Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычёва и стал самым юным автором забитого за сборную России мяча.

Начиналось всё на волжских берегах

Сергей родился и стал заниматься футболом в Саратове. Местное «Торпедо» теперь получит свою известность благодаря Пиняеву. Разумеется, знали о «Торпедо» столичном, Владимирском, в союзные времена ещё помнили об автозаводцах из грузинского Кутаиси. Первые азы в игре с мячом Сергей постигал под руководством своего отца. В 10 лет родители перевезли его из Саратова в Москву, в школу «Локомотива». Однако у «железнодорожников» не оказалось интерната для игроков 2004 года рождения, и пришлось обратиться в академию клуба «Чертаново».

Продолжилось в Чертаново

Продолжая грызть гранит науки, в том числе и футбольной, в 2017-м Пиняев стажировался в академии английского «Манчестер Юнайтед». В феврале 2019 года попал в заявку основной команды «Чертаново», но продолжил играть за юношеский состав, с которым впоследствии выиграл Юношескую футбольную лигу в сезоне 2019/20 года. 1 августа 2020 года дебютировал в ФНЛ в игре против «Спартак-2» . В 15 лет стал самым молодым игроком в истории ФНЛ. На первой же минуте после выхода на замену сделал голевую передачу. За сезон отыграл за клуб 30 матчей, первоначально выходя на замену, затем начиная игры в стартовом составе.

Что отличает 18-летнего вундеркинда

Если сравнивать Пиняева с лучшими представителями его амплуа, а к таковым по комплекции и игровой харизме стоит отнести Андрея Аршавина, у нападающего с берегов Волги более мощный удар. С другой стороны, Сергей способен обыграть один в один. В какой-то степени Пиняев и Аршавин действуют в похожей манере – оба резкие и быстрые, в российском футболе просто нет других аналогов. Во время игровой карьеры Аршавина уровень отечественных футболистов был выше, что позволило тому поколению засветить себя на чемпионате Европы – 2008. Для того чтобы прогрессировать, Пиняеву нужно не прогадать с моментом переезда в Европу, с клубом и страной, чтобы раскрыться и не разменять свой талант. А пока локальная задача – наделать побольше шума в «Локомотиве». Место в стартовом составе «железнодорожников» он обязан за собой застолбить.

Константин Лицин