«Зенит» рассказал о состоянии Барриоса, Сергеева и Мостового

В петербургском «Зените» рассказали о процессе восстановления трех футболистом команды: Ивана Сергеева, Андрея Мостового и Вильмара Барриоса.

«Сергеев и Мостовой вернулись в общую группу, Барриос продолжает тренироваться по индвидуальной программе, игрок постепенно набирает форму», - передает слова представителей клуба издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 48 набранными баллами. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь пунктов.

Следующий матч питерцы проведут против «Урала».