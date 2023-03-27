Широков не считает, что судьи тащат «Зенит» к чемпионству

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о лидерстве петербургского «Зенита» в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Судьи тащат «Зенит»? В турнирную таблицу посмотрите. У них меньше всех пропущенных, больше всех забитых, очков намного больше, чем у остальных. Вряд ли это за счёт судейства», - приводит слова Широкова издание Sport24.

После 20 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 48 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на семь очков.