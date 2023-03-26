В Турции появились сообщения о том, что интерес к полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу проявляет «Галатасарай». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности.

В сезоне 2022/2023 Виктор Мозес провёл за «Спартак» четыре матча, в которых забил два гола. Недавно 32-летний футболист вернулся в строй после полученной ещё летом серьёзной травмы, однако на поле в официальных играх он пока не появлялся.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.