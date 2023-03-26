Хавбек «Зенита» Барриос не сыграет с «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не примет участие в матче 21-го тура Российской премьер-лиги c «Уралом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний хавбек продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил 12 марта в игре с «Химками» (3:2). Пока неизвестно, сможет ли Барриос принять участие в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится 9 апреля.

В нынешнем сезоне колумбиец провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и отдал два голевых паса.

Встреча между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 1 апреля, начало — в 19:00 по московскому времени.