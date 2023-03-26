Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым положительно оценил благотворительный матч «Зенита» на выезде с «Фенербахче» (2:2) в минувший четверг.

- Проводить клубные товарищеские матчи во время игр сборных – прекрасная идея. Она была в Советском Союзе, она была и в 90-х годах. Загляните в историю и всё увидите. «Зенит» молодцы, поехали и достаточно интересно сыграли с хорошей турецкой командой. Также поддержали турецкий народ и сирийский народ, которые пострадали от землетрясения. Только не надо ни в коем случае, как предлагают одни ребятишки, проводить финал Кубка в России ОАЭ. Кто это предложил, вы что, совсем одурели? Да, нас отстранили, да, по политическим причинам, но надо всё делать, чтобы у нас турниры тоже проходили. Почему нам не привлечь, к примеру, азиатские команды, я не могу понять.