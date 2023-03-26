Сборная России впервые без отборочного цикла на чемпионат Европы

За более чем тридцатилетнюю современную историю Российской Федерации её национальная сборная семь раз стартовала в отборочных турнирах чемпионатов Европы. И только однажды финальная часть была без наших футболистов. Случилось это на Евро-2000, который прошёл на полях Нидерландов и Бельгии. В отборе к тому континентальному первенству судьба второй путевки из группы №4 решалось 9 октября 1999 года, в ещё не реконструированных «Лужниках», при почти 80-тысячной зрительской аудитории. Сборную Олега Ивановича Романцева отделял от поездки на родину Рембрандта и Рубенса временной отрезок в три минуты.

Впали в ступор, ворота распилили

Разящий удар со штрафного примерно в двадцати пяти метрах от ворот в исполнении Валерия Карпина на 73-й минуте «прошил» не только стенку соперника россиян, но и голкипера Александра Шовковского. Однако вратарская трагедия случилась в этот вечер на другом конце игрового поля и для другого голкипера. После незамысловатого штрафного на 88-й минуте в исполнении Андрея Шевченко опустошённой, словно из немой сцены гоголевского «Ревизора», выглядела не только Большая спортивная арена «Лужников». В ступор впала вся Русь-матушка. Между прочим, вскоре руководство Олимпийского комплекса убрало злополучные ворота (словно они были виноваты в ошибке Филимонова!) и велело распилить их на мелкие кусочки. По легенде, так древнеперсидский царь Кир велел высечь реку, в которой утонул его любимый конь.

Автогол Ковтуна стал переломным

После отвратительного старта в отборе к чемпионату Европы – 2000, где знаковым стал автогол в исполнении Юрия Ковтуна в Рейкъявике 14 октября 1998 года, всё для России перевернулось в течение четырех июньских дней следующего лета. В исторической битве на «Стад де Франс», где дубль Панова и гол всё того же Карпина «похоронил» действующих чемпионов мира всего десять месяцев спустя после их восхождения на трон. После этого голевое авторство нынешний наставник сборной продолжил в игре с исландцами на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

В худшие годы побеждаем, а в лучшие – уступаем победителям

Отборочные турниры к Евро-1996, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 (из-за пандемии финальная часть прошла летом 2021 года) россияне преодолевали. Но только однажды, в памятном 2008-м, команда вышла из группы с Испанией, Швецией и Грецией в плей-офф. В четвертьфинале россияне прошли голландцев, а в полуфинале их остановили будущие чемпионы – испанцы. На других турнирах – третье место в 2012-м и четвёртое (при четырёх участниках в группе) во всех остальных случаях.

Главное достижение России на чемпионате Европы – 1996 – ничья с будущим серебряным призёром национальной сборной Чехии. Спустя восемь лет также лучшим был третий матч на групповом турнире, в котором взяли верх над будущим чемпионом Грецией, а ещё самый быстрый гол главного турнира Старого Света на свой счёт записал Кириченко. Любопытно, что в 2012 году именно поражение в игре с представителями древней Эллады не позволило команде под руководством Дика Адвоката пройти в четвертьфинал, а ведь в активе уже были крупная победа над Чехией (4:1) и ничья с хозяевами-поляками (1:1).

В 2016-м похвастаться было нечем: только вымученная ничья с англичанами в Марселе и поражения от посредственных, по европейским меркам, сборных Уэльса и Словакии. Прослеживается весьма поразительная закономерность: в худших для нас турнирах мы побеждаем, а в лучших – уступаем будущим победителям.

Не простой путь

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Сегодня нас от Евро-2024 в Германии отделяет куда больше. Из десяти отборочных групп напрямую выходят по две лучших сборных. Ещё три путёвки определят победители стыковых игр над двумя разными соперниками из числа победителей Лиги наций в подгруппах А, В и С, среди которых, к примеру, значатся сборные Грузии и Казахстана. Получилось бы у нашей сборной выйти из группы? История показывает: выходить на Евро самым длинным, замысловатым ходом – это наш путь! И это при 16-24 участниках финальной стадии.

Без нас

Финальная часть чемпионата Европы – 2000 стала единственным туром, прошедшим без России. Сейчас, когда в решающей части число участников стало почти столько же, сколько ещё 40-50 лет назад стартовало в квалификационном раунде, казалось, что этот пробел будет единственным. Но, увы. 23 марта взял старт отборочного турнира Евро-2024. Первый свисток судьи в стартовой игре отборочных турниров прозвучал в Казахстане. И впервые его не услышат потомки Стрельцова и Бескова.

Константин Лицин