Бакаев – о матче с «Фенербахче»: «Судья не давал играть»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал товарищеский матч с «Фенербахче» (2:2).

«Хороший матч, хоть и товарищеский, но было видно, что и мы, и они хотели выиграть. Из-за этого была такая борьба, но судья не давал играть, каждое касание свистел. А так, хороший матч», - приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

В настоящий момент «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 48 очков. На семь меньше имеет идущий вторым «Ростов», на восемь – идущий третьим московский «Спартак».

Следующий матч «Зенит» проведёт с «Уралом» на домашнем стадионе первого апреля.