Турецкий журналист — о потасовке болельщиков на матче «Фенербахче» - «Зенит»: «Никакой драки с русскими не было»

Турецкий журналист Мехмет Озджан высказался о драке на трибунах во время товарищеского матча «Фенербахче» - «Зенит».

«Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в конце первого тайма между поклонниками «Фенербахче» и «Зенита» произошел конфликт на трибунах.

В эти минуты продолжается благотворительная встреча. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.