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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «Для «Локомотива» каждая игра – финал»

23 Марта 2023 • 08:26 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре своей команды после возобновления Российской премьер-лиги.

«Мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении «Локомотива». Для нас каждая игра весной - финал, у нас нет права на ошибку», - передает слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что «железнодорожники» отпраздновали три подряд победы в чемпионате России и покинули зону переходных матчей. После 20 туров московский коллектив с 22 набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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