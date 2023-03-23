Тикнизян: «Для «Локомотива» каждая игра – финал»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре своей команды после возобновления Российской премьер-лиги.

«Мы одержали три победы в чемпионате, но этого очень мало, чтобы рассуждать о полном возвращении «Локомотива». Для нас каждая игра весной - финал, у нас нет права на ошибку», - передает слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что «железнодорожники» отпраздновали три подряд победы в чемпионате России и покинули зону переходных матчей. После 20 туров московский коллектив с 22 набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице.