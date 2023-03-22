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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис высказался за систему «весна-осень»

22 Марта 2023 • 04:45 Комментировать

Бывший игрок российской сборной и английского «Манчестер Юнайтед», Андрей Канчельскис, считает, что для российского футбола система «весна-осень», действовавшая в прошлом, действительно будет лучше нынешней, европейской.

- Я думаю, что система «весна-осень» будет действительно лучше для российского футбола. Если раньше были результаты по этой системе, то почему бы и нет? - цитирует слова бывшего игрока «РИА Новости».

Напомним, что решение о переводе чемпионата на нынешнюю систему «осень-весна» было принято в сентябре 2010 года, а реализовано начиная с осени 2012 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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