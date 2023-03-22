​Кавазашвили считает рациональным возможное возвращение к системе «весна-осень»

Экс-голкипер советской сборной Анзор Кавазашвили высказался о популярной в последнее время проблеме - календаре чемпионата России и целесообразности его проведения по нынешней системе, «осень-весна». Кавазашвили высказался за перемены - то есть, за возвращение к системе «весна-осень», более соответствующей погодным реалиям России.

- Надо вернуться к системе «весна‑осень». Тогда можно будет говорить о чем‑то. У нас же сейчас нет международных матчей, и с их отсутствием мы спокойно можем провести чемпионат по старой системе, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем чемпионате остались еще десять туров.