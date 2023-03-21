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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Есть смысл вернуться к системе «весна-осень»

21 Марта 2023 • 23:35 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение российского футбола к прежней системе розыгрыша национальных турниров.

«Есть смысл вернуться к системе «весна-осень», учитывая погоду в России. Правда, при переходе на «осень-весна» нам обещали хорошие стадионы и крытые манежи, но, к сожалению, ничего такого не произошло», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Специалист отметил, что большую часть самого футбольного времени года в России, лета, команды попросту пропускают.

Несмотря на свою позицию, эксперт заявил, что сперва необходимо «взвесить все за и против» таким образом, чтобы грядущие изменения или их отсутствие принесли пользу российскому клубному футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
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