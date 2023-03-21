Масалитин: «Есть смысл вернуться к системе «весна-осень»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение российского футбола к прежней системе розыгрыша национальных турниров.

«Есть смысл вернуться к системе «весна-осень», учитывая погоду в России. Правда, при переходе на «осень-весна» нам обещали хорошие стадионы и крытые манежи, но, к сожалению, ничего такого не произошло», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Специалист отметил, что большую часть самого футбольного времени года в России, лета, команды попросту пропускают.

Несмотря на свою позицию, эксперт заявил, что сперва необходимо «взвесить все за и против» таким образом, чтобы грядущие изменения или их отсутствие принесли пользу российскому клубному футболу.