Два легионера «Спартака» вызваны в сборные своих стран

Два легионера столичного «Спартака» получили приглашения в сборные своих стран. Речь идёт о нападающем Шамаре Николсоне и полузащитнике Кристофере Мартинсе.

Как рапортует ТАСС, Николсон поможет сборной Ямайки в грядущем матче Лиги наций КОНКАКАФ против сборной Мексики. А Мартинс, выступающий за национальную команду Люксембурга, 23 марта может сыграть против команды Словакии, а 26 марта – против команды Португалии. Оба матча состоятся в рамках отборочной кампании к чемпионату Европы 2024 года.

На счету Николсона в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в них он четыре раза забивал гол и дважды ассистировал. А Мартинс участвовал в 14 играх за «красно-белых», в которых оформил по три гола и три ассиста.