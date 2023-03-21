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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два легионера «Спартака» вызваны в сборные своих стран

21 Марта 2023 • 19:06 Комментировать
Словакия
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Люксембург
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23.03 22:45

Два легионера столичного «Спартака» получили приглашения в сборные своих стран. Речь идёт о нападающем Шамаре Николсоне и полузащитнике Кристофере Мартинсе.

Как рапортует ТАСС, Николсон поможет сборной Ямайки в грядущем матче Лиги наций КОНКАКАФ против сборной Мексики. А Мартинс, выступающий за национальную команду Люксембурга, 23 марта может сыграть против команды Словакии, а 26 марта – против команды Португалии. Оба матча состоятся в рамках отборочной кампании к чемпионату Европы 2024 года.

На счету Николсона в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в них он четыре раза забивал гол и дважды ассистировал. А Мартинс участвовал в 14 играх за «красно-белых», в которых оформил по три гола и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Кристофер Мартинс
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