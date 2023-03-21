Почему южноамериканцы «Оренбурга» сильнее соотечественников из «Спартака»

Четвёртая победа «Оренбурга» в девятой официальной игре чемпионата РПЛ в противостоянии со столичным «Спартаком» вызвала дополнительный интерес к латиноамериканской диаспоре клуба из южноуральского областного центра, что находится на границе с Казахстаном. В минувшее межсезонье с помощью компании Ultimate Sports возвратившийся в РПЛ «Оренбург» подписал несколько южноамериканских футболистов. Среди них выделяется аргентинское трио – защитник Матиас Перес, полузащитник Лукас Вера и форвард Брайан Мансилья. Также им компанию составили полузащитник из Коста-Рики Джимми Марин и нападающий из Парагвая Диего Акоста.

Угадали с Аргентиной

В трёх первых официальных матчах в наступившем году именно аргентинское трио играло решающую роль и являлось двигателем наступательной тактики чешского тренера «Оренбурга» Марцела Лички. После поражения в столице Чечни на «Ахмат Арене», даже оставшись в меньшинстве, гости до последних мгновений сохраняли надежду на благоприятный результат и не потеряли силу духа. В двух последующих поединках подопечные Лички в очередной раз продемонстрировали свой острый оскал. Забросы вперёд и слаломные, словно горнолыжные уходы от защитников «Спартака», больше напоминавших стойки, стали визитной карточкой ещё одного газпромовского клуба в РПЛ. Вероятно, такому взаимопониманию на поле способствует и тот факт, что Вера и Мансилья, сделавший, кстати, голевую передачу в прошедшем матче, появились на свет почти в один день: 16 апреля 1997 года – родился Брайан Мансилья и спустя менее двух суток – Лукас Вера. Тренерское чутье Лички подсказало, какую игру ставить с таким набором исполнителей. А вот спартаковские южноамериканцы в основном появились только после перерыва, когда обстановка на поле накалялась, а изменить ход неудачно складывающегося поединка не удавалось. У «красно-белых» роль лидера пытался на себя взять имеющий суринамские корни Квинси Промес.

Суринам – в отечественный футбол

Легендарный советский спортивный комментатор Владимир Перетурин, впечатлённый игрой Рууда Гуллита в составе сборной Голландии на чемпионате Европы 1988 года, буквально призывал по ходу одной из телетрансляций привезти для дальнейшей популяции мужчин именно из Суринама. В пик перестройки подобную вольность простили, а спустя 35 лет сказка стала былью. Вот если только Промес в двух первых матчах – знакомствах с «Оренбургом» в 2016 и 2017 годах становился главным героем встреч, то на этот раз его игровой изобретательности и мастерства не хватило. На помощь ему по указке Абаскаля вызвались нападающий из Ямайки Шамар Николсон и защитник из Парагвая Алексис Дуарте.

Дороже не значит лучше

Лучше и дороже не слова синонимы в отечественном словаре. Что в очередной раз было доказано на поле. Перес, Вера и Мансилья провели на поле практически всю встречу. Последний был заменён под бурные овации местной публики на второй компенсированной минуте второго тайма. У «Спартака» полный матч провёл только Промес, который к южноамериканцам относится с большой натяжкой. Николсон, отыгравший полчаса, ничем особым не запомнился, хотя стоимость Шамара, согласно порталу transfermarkt, почти в 2 раза выше, чем у всех аргентинцев соперника (7 млн евро против 4,1 млн евро на троих аргентинцев «Оренбурга»). Как и Дуарте (4 млн евро), который позволил «Спартаку» не пропустить больше двух. Но к моменту его выхода на поле «Оренбург» уже играл на удержание счёта.

Гильермо Абаскаль вновь решил добыть победу за счёт россиян. В старте у «красно-белых» из легионеров вышел только португалец Тавареш и уже отмеченный Промес. Но в этот раз ставка не прошла. Зато она прошла у «Оренбурга». Чутьё тренера, желание проявить себя и отличное взаимоотношение с партнёрами стали залогом хорошей игры южноамериканских футболистов «Оренбурга», которые привели свою команду в семёрку лучших в РПЛ.

Константин Лицин