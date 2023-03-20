Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины поражения «Зенита» от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

- Игра получилась неяркая, цена ошибки была высока. Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо», что было бы актуально, на мой взгляд. В предматчевом флеш-интервью Семак сказал, что, в принципе, никаких особых ошибок против «Динамо» допущено не было, что там пропустили из-за отскока от вратаря, дело дошло до пенальти и так далее. То есть в «Зените» сочли поражение от «Динамо» случайностью. Но оказалось, что это была не случайность.

У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад. Питерцы проиграли два матча подряд, причём принципиальным соперникам. Недооценки там быть не могло, потому что играли против именитых команд. У «Зенита» сейчас нет той уверенности, которая была в начале сезона, – это раз. И второе – мне кажется, там нет однозначного понимания, как выходить из сложившегося положения. В последних матчах питерцы не играли с позиции силы и не феерили, скажем так, на поле. Мы не увидели от «Зенита» того, чего от него ждали, ждут и будут ждать, учитывая подбор техничных и разноплановых игроков, а также длину скамейки.

Нападение в этой игре выглядело беззубым. Если раньше в такой ситуации Азмун, Дзюба, да и Сергеев могли использовать впереди не самые стопроцентные моменты за счёт голевого чутья, то в сейчас мы видим, что поубавилось атакующих идей у «Зенита». Ну и будем говорить, что в матче с ЦСКА были определённые шахматы, – команды старались противостоять сильным сторонам друг друга. ЦСКА дотерпел и выиграл.