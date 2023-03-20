Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо» эксклюзив

20 Марта 2023 • 21:00 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины поражения «Зенита» от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

- Игра получилась неяркая, цена ошибки была высока. Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо», что было бы актуально, на мой взгляд. В предматчевом флеш-интервью Семак сказал, что, в принципе, никаких особых ошибок против «Динамо» допущено не было, что там пропустили из-за отскока от вратаря, дело дошло до пенальти и так далее. То есть в «Зените» сочли поражение от «Динамо» случайностью. Но оказалось, что это была не случайность.

У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад. Питерцы проиграли два матча подряд, причём принципиальным соперникам. Недооценки там быть не могло, потому что играли против именитых команд. У «Зенита» сейчас нет той уверенности, которая была в начале сезона, – это раз. И второе – мне кажется, там нет однозначного понимания, как выходить из сложившегося положения. В последних матчах питерцы не играли с позиции силы и не феерили, скажем так, на поле. Мы не увидели от «Зенита» того, чего от него ждали, ждут и будут ждать, учитывая подбор техничных и разноплановых игроков, а также длину скамейки.

Нападение в этой игре выглядело беззубым. Если раньше в такой ситуации Азмун, Дзюба, да и Сергеев могли использовать впереди не самые стопроцентные моменты за счёт голевого чутья, то в сейчас мы видим, что поубавилось атакующих идей у «Зенита». Ну и будем говорить, что в матче с ЦСКА были определённые шахматы, – команды старались противостоять сильным сторонам друг друга. ЦСКА дотерпел и выиграл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
21:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Потеря Джикии – очень серьёзная проблема для «Спартака»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ЦСКА мог решить исход игры с «Зенитом» ещё в первом тайме» 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» с Галактионовым на правильном пути»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Спартаку» и «Ростову» нереально догнать «Зенит»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Игонин начал сомневаться в пятом подряд чемпионстве «Зенита»
20:40 · Россия. Премьер-лига
​Инвестор «Химок» Садыгов: «Зачем менять тренера?»
20:21 · Россия. Премьер-лига
​Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на слухи о переговорах с Рахимовым
20:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал о тяжести новой травмы игрока
20:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер ЦСКА Чанов: «Зенит» может потерять уверенность в своей силе»
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Арис» на Кипре разгромил АЕК, на счету Кокорина – гол и ассист
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» могут засчитать техническое поражение в среду
19:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Без Fan ID, конечно, народу было больше»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Мансилья: «Мы так высоко только благодаря Личке»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Ситуация с Влутом бросает тень на наш футбол»
Все новости
Рекомендуем