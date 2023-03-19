Сафонов сегодня прибудет в расположение сборной России

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов сегодня, 19 марта прибудет в расположение сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная России потеряла на контрольные матчи против сборных Ирана и Ирака одного из своих основных голкиперов. По информации из Telegram-каналов, 23-летний Сафонов подхватил коронавирус.

К счастью, вскоре стало известно, что у вратаря было лишь небольшое недомогание, из-за которого его во вчерашнем матче против «Локомотива» на «РЖД Арене» подменил Станислав Агкацев. Притом, Сафонов поучаствовал в предматчевой тренировке краснодарцев.

Сам второй голкипер «быков» также развеял слухи о коронавирусе у Сафонова, заявив, что впервые слышит о таком.