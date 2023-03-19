Агкацев: «Впервые слышу, что у Сафонова коронавирус»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, который подменял вчера в составе «быков» приболевшего Матвея Сафонова, заявил, что впервые слышит о коронавирусе у своего партнёра по команде.

«Матвей просто почувствовал небольшое недомогание. Про то, что у него коронавирус я первый раз слышу. Скорее всего, обычная болезнь», - рассказал Агкацев порталу Metaratings.

Ранее российский журналист Иван Карпов сообщил, что один из самых талантливых российских голкиперов заразился коронавирусом и на поедет на матчи сборной России в рамках мартовского тренировочного сбора. Вместо Сафонова в сборную якобы планировалось вызвать голкипера «Сочи» Сослана Джанаева.