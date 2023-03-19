Один из сильнейших клубов Турции, «Истанбул Башакхешир» не оставит попытки подписать нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в грядущее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Прошедшей зимой, напомним, ходили слухи о возможном переезде российского форварда в Турцию, однако до конкретных действий сторон история развития так и не получила.

Отметим, что на счету 33-летнего динамовца в текущем сезоне девять забитых голов и пять ассистов во всех турнирах. Смолов выступает за московский клуб с прошлой зимы.

Контракт россиянина с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.