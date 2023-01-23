Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» высказался о возможном подписании Смолова

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Динамо» Фёдору Смолову.

«Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно. Сейчас мы не ведем переговоры с «Динамо» и не планируем», — приводит слова Эрогута Sport24.

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.