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Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» высказался о возможном подписании Смолова

23 Января 2023 • 12:25 Комментировать
Истанбулспор
...
Кайсериспор
29.01 13:30

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Динамо» Фёдору Смолову.

«Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно. Сейчас мы не ведем переговоры с «Динамо» и не планируем», — приводит слова Эрогута Sport24.

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Истанбул Башакшехир Мустафа Эрогут
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