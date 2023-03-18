Колыванов: «Зенит» — чемпион, «Спартак» будет вторым

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о том, кто заберёт призовые медали в РПЛ.

«Спартак» сегодня проиграл, отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, все понятно. «Красно-белые» будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», — приводит слова Колыванова портал Metaratings.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков (игра в запасе). «Спартак» идет на второй позиции, имея в своем активе 40 баллов. Замыкает тройку «Ростов», у которого 38 баллов в копилке (игра в запасе).