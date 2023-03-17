​Семак сообщил, когда вернутся в строй Барриос и Сергеев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, когда в строй вернутся полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Иван Сергеев.

«Я думаю, мы будем ждать их после перерыва [на матчи сборных]. Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар - чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы», - высказался Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Спартак» команда Сергея Семака опережает на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 19 марта – против ЦСКА на выезде.