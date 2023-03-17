Бубнов назвал причину вылета «Зенита» из Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре петербургского «Зенита» после зимней паузы. Напомним, питерцы вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти столичному «Динамо».

«Нельзя сказать, что спад в игре «Зенита» это недоработка тренерского штаба. Выводы делать преждевременно. Полагаю, что проблема в недостаточном настрое футболистов на игру, неполной самоотдаче», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на восемь очков. В следующем матче питерцы встретятся с ЦСКА.