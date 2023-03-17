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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал причину вылета «Зенита» из Кубка России

17 Марта 2023 • 11:36 Комментировать (5)

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре петербургского «Зенита» после зимней паузы. Напомним, питерцы вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти столичному «Динамо».

«Нельзя сказать, что спад в игре «Зенита» это недоработка тренерского штаба. Выводы делать преждевременно. Полагаю, что проблема в недостаточном настрое футболистов на игру, неполной самоотдаче», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на восемь очков. В следующем матче питерцы встретятся с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов
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Комментарии (5)
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старый ХЬЮ
17 Марта 2023 в 12:33
Причины более глубокие. Семак не в состоянии мотивировать и влиять на исполнителей вышедших на эту игру.
One Live
17 Марта 2023 в 12:24
Просто говноклуб)))
TEREX
17 Марта 2023 в 11:51
Что значит "не достаточный настрой, не полной самоотдаче", а тренер тогда, что там делает? и весь тр. штаб? Есть меры воздействия на футболистов, которые не хотят выполнять свою работу профессионально и качественно. Это полностью вина гл. тренера и его тр. штаба.
sqrt
17 Марта 2023 в 12:06
Как бабки получать, от ТРЕХСОТ ДО ПЯТИСОТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, продать себя за МИЛЛИАРД за граждантво - настрой есть.
А ВОТ ИГРАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО?
TEREX
17 Марта 2023 в 12:18
Заглядывать в чужой кашелек и осуждать людей, это показатель ущербности, черной зависти и никчемности критикующего.
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