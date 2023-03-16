Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент высказался о будущем Васютина в «Зените»

16 Марта 2023 • 17:44 Комментировать

Агент Александр Дубровин, который работает с голкипером «Зенита» Александром Васютиным, высказался о будущем своего клиента.

«Рано говорить о будущем Александра. Прошло пару игр, где не всегда всё получалось. Но это только начало весеннего периода, поэтому не думаю, что пришло время оценивать состояние игры Александра. В команде хорошая внутренняя конкуренция, которая позволяет развиваться Васютину», - сказал Дубровин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Александр Васютин поучаствовал в одном матче «Зенита». Так, накануне 28-летний голкипер играл в кубковом поединке против «Динамо». Матч завершился со счётом 1:1, после чего столичная команда взяла верх по пенальти.

Действующий контракт Александра Васютина с «Зенитом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Васютин Александр Дубровин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
18:49 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Личкой
18:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не думаю, что Иван Куарезма вернется летом в «Зенит»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука: «Мы открыты к предложениям»
18:16 · Кубок России
​«Локомотив» объяснил ситуацию с карточками Баринова – заявление клуба
18:09 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов прокомментировал возможный уход Абаскаля из «Спартака»
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи?
18:00 · Кубок России
Горлов: «Глушаков сыграет тайм»
17:54 · Кубок России
Карпин: «Надо дать поиграть всем, у нас через два дня игра уже в чемпионате»
17:54 · Кубок России
Медина прокомментировал ничью в матче против «Крыльев Советов»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Спартаку» в Оренбурге будет нелегко»
17:49 · Кубок России
«Пари НН» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Васютина в «Зените»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу»
17:35 · Кубок России
Сёмин: «В ситуации с Бариновым виноваты все»
17:32 · Кубок России
Дуймович: «Динамо» может претендовать на победу в Кубке России»
Все новости
Рекомендуем