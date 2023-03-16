​Агент высказался о будущем Васютина в «Зените»

Агент Александр Дубровин, который работает с голкипером «Зенита» Александром Васютиным, высказался о будущем своего клиента.

«Рано говорить о будущем Александра. Прошло пару игр, где не всегда всё получалось. Но это только начало весеннего периода, поэтому не думаю, что пришло время оценивать состояние игры Александра. В команде хорошая внутренняя конкуренция, которая позволяет развиваться Васютину», - сказал Дубровин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Александр Васютин поучаствовал в одном матче «Зенита». Так, накануне 28-летний голкипер играл в кубковом поединке против «Динамо». Матч завершился со счётом 1:1, после чего столичная команда взяла верх по пенальти.

Действующий контракт Александра Васютина с «Зенитом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.