​Лодыгин рассказал о своём самом крупном штрафе в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о своём самом крупном штрафе во времена выступлений в питерском клубе.

По словам Лодыгина, в 2013 году он задержался на выход на матч Лиги чемпионов, который, кстати говоря, был для него дебютным.

«Я выхожу, мы строимся. А судья говорит: «Куда ты? Тебе нужен тейп». И пока разбирались, мы опоздали к выходу на минуту или на две. Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше», - сказал Лодыгин, чьи слова приводит sport24.

Лодыгин отметил, что затем получил письмо, в котором говорилось о штрафе от УЕФА за задержку начала матча.

Отметим, что в настоящий момент Юрий Лодыгин выступает в Греции за «Панатинаикос».