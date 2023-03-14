ЦСКА без медалей: О шансах армейцев в оставшихся играх

Одиннадцать туров остаётся до окончания чемпионата в РПЛ. Участникам необходимо пройти треть дистанции в тридцатом по счёту турнире за звание лучшей футбольной команды России. Если сделать некоторый анализ и взглянуть в итоги прошлых лет, то в последние годы из числа призёров всё чаще стал исчезать армейский клуб. ЦСКА в период с 2002 по 2018 год лишь однажды был за чертой призёров, в 2009-м. Тогда, начиная сезон с возглавившим тренерский штаб звездой бразильского футбола восьмидесятых годов прошлого века Зико, ЦСКА заканчивал год уже с третьим главным тренером. Испанца Хуанде Рамоса сменил Леонид Слуцкий. Справедливости ради стоит отметить, что достижением сезона-2009/2010 стал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Четыре года без медалей

На протяжении последних четырёх сезонов столичный клуб не просто утратил статус ведущей команды Москвы, но и перестал попадать в число медалистов. Во многом это связано с изменениями в финансировании клуба. 13 декабря 2019 года было объявлено о переходе 75% акций футбольного клуба под контроль государственного Внешэкономбанка в рамках конвертации задолженности банку, возникшей из-за кредита в 280 млн долларов на строительство стадиона. 22 апреля 2020 года финансовая структура ввиду завершения конвертации долга клуба приобрела 77,63% его акций за 230 млн евро. 23 февраля 2022 года ЦСКА попал под американские санкции как актив банка ВЭБ. В 2018 году годовой бюджет составлял 65 миллионов долларов – примерно столько же, как и в 2010-м.

Шансы в сезоне-2022/2023

Столичный клуб из 11 оставшихся игр в уходящем чемпионате шесть проведёт на родном стадионе. Из пяти гостевых четыре – за пределами Москвы: в Воронеже, Екатеринбурге, Грозном и Краснодаре. Две встречи пройдут с лидерами турнирной гонки, в следующем туре 19 марта будет игра дома с питерским «Зенитом» и за два тура до финиша – на «Открытие Арене» со «Спартаком». Против команды Федотова играет тот факт, что из четырёх последних сезонов, когда они оставались без медалей, ЦСКА идёт с регрессом. Если в 2019 и 2020 годах армейцы заканчивали чемпионат на четвёртой строчке турнирной таблицы, то в последние два года на шестом (2021) и на пятом (2022) местах.

Роль главного тренера

Нынешний наставник ЦСКА Владимир Федотов возглавил клуб прошедшим летом и в последние годы со своими прежними клубами добивался наилучшего результата в их истории. ФК «Сочи» в прошлом сезоне финишировал вторым, в последних турах обойдя симпатичное столичное «Динамо», которое удерживало зрительское внимание фактически на протяжении всего прошлого сезона. Перед переездом на берега Чёрного моря Федотов весьма успешно отработал в Оренбурге, где с командой, дебютировавшей на высшем уровне в 2016 году, смог добиться максимума в чемпионате 2018/19 годов.

После разгрома 4:0, учинённого самарским «Крыльям Советов» в минувшее воскресенье, армейцы реабилитировались за фиаско в Сочи. Как и год назад, во многом итоговое место для команды Федотова, возможно, будет решаться в последней игре чемпионата с вероятным главным конкурентом «Ростовом». В первые летние выходные Карпин и Ко пожалуют на «ВЭБ Арену». Эта встреча обещает быть жаркой и решит вопрос с медалями для столичных армейцев. Хотя имеет ли ценность что-то, кроме победы в РПЛ, в настоящее время?

Константин Лицин