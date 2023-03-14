Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА без медалей: О шансах армейцев в оставшихся играх

14 Марта 2023 • 07:45 Комментировать

Одиннадцать туров остаётся до окончания чемпионата в РПЛ. Участникам необходимо пройти треть дистанции в тридцатом по счёту турнире за звание лучшей футбольной команды России. Если сделать некоторый анализ и взглянуть в итоги прошлых лет, то в последние годы из числа призёров всё чаще стал исчезать армейский клуб. ЦСКА в период с 2002 по 2018 год лишь однажды был за чертой призёров, в 2009-м. Тогда, начиная сезон с возглавившим тренерский штаб звездой бразильского футбола восьмидесятых годов прошлого века Зико, ЦСКА заканчивал год уже с третьим главным тренером. Испанца Хуанде Рамоса сменил Леонид Слуцкий. Справедливости ради стоит отметить, что достижением сезона-2009/2010 стал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Четыре года без медалей

На протяжении последних четырёх сезонов столичный клуб не просто утратил статус ведущей команды Москвы, но и перестал попадать в число медалистов. Во многом это связано с изменениями в финансировании клуба. 13 декабря 2019 года было объявлено о переходе 75% акций футбольного клуба под контроль государственного Внешэкономбанка в рамках конвертации задолженности банку, возникшей из-за кредита в 280 млн долларов на строительство стадиона. 22 апреля 2020 года финансовая структура ввиду завершения конвертации долга клуба приобрела 77,63% его акций за 230 млн евро. 23 февраля 2022 года ЦСКА попал под американские санкции как актив банка ВЭБ. В 2018 году годовой бюджет составлял 65 миллионов долларов – примерно столько же, как и в 2010-м.

Шансы в сезоне-2022/2023

Столичный клуб из 11 оставшихся игр в уходящем чемпионате шесть проведёт на родном стадионе. Из пяти гостевых четыре – за пределами Москвы: в Воронеже, Екатеринбурге, Грозном и Краснодаре. Две встречи пройдут с лидерами турнирной гонки, в следующем туре 19 марта будет игра дома с питерским «Зенитом» и за два тура до финиша – на «Открытие Арене» со «Спартаком». Против команды Федотова играет тот факт, что из четырёх последних сезонов, когда они оставались без медалей, ЦСКА идёт с регрессом. Если в 2019 и 2020 годах армейцы заканчивали чемпионат на четвёртой строчке турнирной таблицы, то в последние два года на шестом (2021) и на пятом (2022) местах.

Роль главного тренера

Нынешний наставник ЦСКА Владимир Федотов возглавил клуб прошедшим летом и в последние годы со своими прежними клубами добивался наилучшего результата в их истории. ФК «Сочи» в прошлом сезоне финишировал вторым, в последних турах обойдя симпатичное столичное «Динамо», которое удерживало зрительское внимание фактически на протяжении всего прошлого сезона. Перед переездом на берега Чёрного моря Федотов весьма успешно отработал в Оренбурге, где с командой, дебютировавшей на высшем уровне в 2016 году, смог добиться максимума в чемпионате 2018/19 годов.

После разгрома 4:0, учинённого самарским «Крыльям Советов» в минувшее воскресенье, армейцы реабилитировались за фиаско в Сочи. Как и год назад, во многом итоговое место для команды Федотова, возможно, будет решаться в последней игре чемпионата с вероятным главным конкурентом «Ростовом». В первые летние выходные Карпин и Ко пожалуют на «ВЭБ Арену». Эта встреча обещает быть жаркой и решит вопрос с медалями для столичных армейцев. Хотя имеет ли ценность что-то, кроме победы в РПЛ, в настоящее время?

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Игорь Акинфеев Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
10:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что нужно Дзюбе для возвращения в сборную России
10:25 · Россия. Премьер-лига
Генич — о «Локомотиве»: «Победы в меньшинстве дорогого стоят»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о домашнем матче сборной России с Ираком
10:10 · Россия. Премьер-лига
Генич не считает Промеса лучшим бомбардиром в истории «Спартака»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил работу Ивича в «Краснодаре»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что «Ростов» завершит сезон в тройке призёров
09:21 · Россия. Премьер-лига
Промес или Малком: Орещук рассказал, кто выиграет бомбардирскую гонку 1
09:17 · Россия. Премьер-лига
Влут высказался о возможном получении российского гражданства
09:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук - о «Химках»: «При счёте 0:2 не бросили лопату»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Баньяк: «Вагнер Лав может ещё поиграть в РПЛ»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов выступил против матча Россия - Афганистан 1
07:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» хотел подписать полузащитника «Зенита»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко высказался об участии сборной России в турнире в Азии
07:47 · Россия. Премьер-лига
Комличенко оценил товарищеские матчи сборной России
07:43 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок России
Все новости
Рекомендуем