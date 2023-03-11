Попов - об Агаларове: «В РПЛ он сейчас вряд ли кому-то нужен»

Бывший футболист пермского «Амкара» Алексей Попов высказался касательно возможного ухода нападающего Гамида Агаларова из грозненского «Ахмата».

«Расставание? Для кого это будет лучше? И куда уходить? Если в первую лигу - огромный шаг назад. Но в РПЛ он сейчас вряд ли кому-то нужен. Надо работать и стараться прогрессировать», - приводит слова Попова Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в 17 поединках за «Ахмат», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 18 туров грозненский клуб набрал 29 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.