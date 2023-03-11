Колыванов: «Соболев мог бы усилить «Интер»

Футбольный специалист Игорь Колыванов считает, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев мог бы выступать за миланский «Интер». По его мнению, россиянин не хуже бельгийца Ромелу Лукаку.

«Соболев подошел бы любой команде Серии А! Возьмите, например, «Интер». Там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер», - передает слова Колыванова Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 17 матчей за «Спартака», в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Контракт 26-летнего нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость – девять миллионов евро.