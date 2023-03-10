Дасаев прокомментировал попадание Акинфеева в список лучших вратарей мира

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказал своё мнение о том, что Международная федерация футбольной истории и статистики решила поставить стража ворот московского ЦСКА Игоря Акинфеева на 47-е место в списке лучших вратарей мира с 1987 года.

«Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошёл. Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, всё равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов» — передаёт слова Дасаева Sport24.

Сам Ринат Дасаев также вошёл в данный рейтинг, заняв 37-ю позицию.

В данный момент 36-летний Акинфеев вместе с остальными игроками «армейцев» готовится к поединку 19-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов». Стартовый свисток в матче прозвучит 12 марта в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.