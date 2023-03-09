Якубко: «Есть и VAR, и сколько угодно камер, но всё равно судьи ошибаются»

Бывший нападающий подмосковных «Химок» и московского «Динамо» Мартин Якубко высказался о судействе в российском футболе.

«Есть и VAR, и сколько угодно камер, но всё равно судьи ошибаются. Я тоже не понимаю, не знаю ответ на вопрос о том, почему так происходит», - приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Спортсмен вспомнил о том, что во времена его игровой карьеры в российских коллективах руководство Российского футбольного союза пыталось решить вопрос с качеством судейства, однако и тогда не помогло ничего, даже приглашение иностранного специалиста.

«Каждый сам про себя подумает и поймёт, почему всё так получается», - заключил футболист.