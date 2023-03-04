«Спартак» поздравил Реброва

Бывший вратарь московского «Спартака», а ныне технический координатор столичного клуба Артём Ребров сегодня, 4 марта, празднует день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

«Поздравляем чемпиона России в составе «Спартака», а ныне технического координатора клуба, и желаем больших успехов в работе. С днем рождения, Артём Геннадьевич», - гласит сообщение «красно-белых» в социальных сетях.

В бытность футболистом Ребров защищал цвета московского коллектива с 2011 по 2021 год. Вместе с «народной командой» он становился чемпионом России и обладателем суперкубка страны.