В «Спартаке» сообщили плохие новости по Умярову

Восстановление хавбека столичного «Спартака» Наиля Умяров движется не по плану. Об этом стало известно журналистам издания «Чемпионат».

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану - процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно», - говорится на страницах источника.

Не исключено, что игроку понадобится хирургическое вмешательство, из-за которого увеличится срок восстановления. Наиль получил травму в октябре прошлого года во встрече с самарскими «Крыльями Советов».

В текущем сезоне Умяров провел 12 матчей в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.