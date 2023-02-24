В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру Зинедин Зидан, какой ультиматум «Реалу» поставил Килиан Мбаппе, и почему легендарный Радамель Фалькао не перешёл в ЦСКА зимой. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Зидан возглавит клуб АПЛ

Футбольный мир соскучился по Зинедину Зидану. Француз покинул тренерский мостик «Реала» по завершению сезона 2020/2021 и с тех пор находится без работы. Недавно Зидан дал понять, что в обозримом будущем возобновит тренерскую карьеру. Где же окажется француз? Слухи говорят о том, что Зидан является одним из главных кандидатов для «Челси». Лондонцы уже строят планы на случай увольнения Грэма Поттера, так что в скором времени Зидан может получить предложение из Лондона. Посмотреть на французского специалиста в Премьер-лиге было бы интересно.

Гвардиола отказался от Неймара

Пресса продолжает активно обсуждать будущее Неймара. Поговаривают, что «ПСЖ» настроен расстаться с бразильцем по завершению нынешнего сезона. При этом парижане готовы продать форварда за разумные деньги (назывались цифры от 60 до 80 миллионов евро), что делает трансфер возможным для многих топ-клубов.

На днях появилась информация о том, что Неймар может оказаться в «Манчестер Сити». Впрочем, такой трансфер, судя по всему, не осуществится. По слухам, от варианта с подписанием Неймара отказался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанец якобы сомневается в профессионализме и поведении бразильца.

Мбаппе поставил ультиматум «Реалу»

Продолжают появляться слухи и о будущем Килиана Мбаппе. 24-летнего форварда, как и прежде, активно сватают в «Реал». В прессе проскочила информация о том, что Мбаппе уже поставил мадридскому клубу условие. Для нападающего важно, чтобы «сливочные» подписали ещё и защитника Ашрафа Хакими. «Реалу», кстати говоря, не помешал бы правый защитник высокого уровня.

В то же время за ситуацией Килиана Мбаппе следят три топ-клуба Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Челси». Впрочем, осуществить трансфер француза этим клубам будет непросто.

Почему Роналду разошёлся с агентом

Криштиану Роналду разошёлся со звёздным агентом Жорже Мендешем. Ранее сообщалось о том, что футболист отказался продолжать работу с агентом из-за того, что он не нашёл ему клуб в Европе. Теперь же в прессе появилась новая порция информации. Так, последней каплей стало нашумевшее интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Решение звёздного форварда дать такое интервью Жорже Мендеш назвал «бредом». После этого разрыв между игроком и агентом стал неизбежен.

США не дали легендарному футболисту перейти в ЦСКА

В зимнее трансферное окно перебраться в Россию мог не кто-нибудь, а сам Радамель Фалькао. Известный колумбийский форвард был готов перейти в ЦСКА на правах аренды, но в конечном итоге всё же отказался. По слухам, отказ 37-летнего Фалькао связан с политической ситуацией. Юристы посоветовали Радамелю не переходить в ЦСКА из-за американских санкций в отношении клуба. Колумбиец решил не рисковать, ведь у него есть недвижимость в США.

Слухи собирал Александр Тихий.