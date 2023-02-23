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Корниленко рассказал, почему «Крылья Советов» не арендовали Виталия Шитова у «Спартака»

23 Февраля 2023 • 19:21 Комментировать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника Виталия Шитова из «Спартака» в самарский клуб.  

«Хотели посмотреть его на одном из сборов вживую, поскольку в этом году у Виталия было очень мало игровой практики. Сам Виталий был заинтересован, чтобы игровой практики у него было много. Мы ему гарантировать это не могли», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Функционер добавил, что «Крылья Советов» продолжают следить за Виталием Шитовым, который текущей зимой перебрался в санкт-петербургскую «Звезду» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в двух матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Корниленко Виталий Шитов
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