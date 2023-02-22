«Пари НН» арендовал Соколова у «Крыльев Советов»

Молодой полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов перебрался в «Пари НН» на правах аренды. Об этом нижегородский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Артём будет играть за «Пари НН» под 18 номером. Добро пожаловать в команду!» — написано в заявлении клуба.

В этом сезоне 19-летний Соколов принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 800 тысяч евро.