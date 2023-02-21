Экс-тренер «Локомотива» Комппер готов вернуться в РПЛ

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, ответил на вопрос о будущем специалиста.

«Мистер Коммпер сейчас путешествует, завтра вернется. Что касается будущего, у нас есть варианты, но пока мы ждем, когда он получит диплом и необходимую тренерскую лицензию — это займет 3-4 месяца», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Представитель Коммпера отметил, что тренер готов вернуться в Россию, если поступит предложение.

Напомним, 37-летний немец работал в «Локомотиве» с октября 2021 по сентябрь 2022 года.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.