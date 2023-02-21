Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Комппер готов вернуться в РПЛ

21 Февраля 2023 • 19:20 Комментировать

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, ответил на вопрос о будущем специалиста.

«Мистер Коммпер сейчас путешествует, завтра вернется. Что касается будущего, у нас есть варианты, но пока мы ждем, когда он получит диплом и необходимую тренерскую лицензию — это займет 3-4 месяца», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Представитель Коммпера отметил, что тренер готов вернуться в Россию, если поступит предложение.  

Напомним, 37-летний немец работал в «Локомотиве» с октября 2021 по сентябрь 2022 года.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер Арманд Дурн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
20:23 · Кубок России
Гаврилов: «Ничего особо не жду от Дзюбы завтра»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила зимние трансферы «Локомотива» на тройку
20:04 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Гаджимурадове: «Будем за ним следить, пусть доказывает всё на поле»
19:55 · Кубок России
​Судья Безбородов даст интервью перед матчем «Локомотив» - «Спартак»
19:53 · Кубок России
«Локомотив» готовится к дерби со «Спартаком» в полном составе
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» переиграл «Акрон», забив три гола за 12 минут
19:47 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо назвал свою цель на весну
19:46 · Россия. Премьер-лига
Заурбек Плиев: «Захаряну было бы сложно адаптироваться в Турции»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо: «РПЛ – очень сильный и конкурентный турнир»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Депутат Свищёв: «Натурализация спортсменов – это нормально»
19:36 · Кубок России
​Бышовец считает «Спартак» фаворитом в дуэли с «Локомотивом»
19:29 · Кубок России
​Салихова: «Журналистам и блогерам в раздевалке «Спартака» делать нечего»
19:27 · Кубок России
Юран поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива»
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче из трёх таймов
19:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» Комппер готов вернуться в РПЛ
Все новости
Рекомендуем