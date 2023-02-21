Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе к Джексону Мулеке из России. Напомним, ранее турецкое издание Fotomac сообщило, что неназванный российский клуб готов предложить за нападающего 3,5 миллионов евро. На эти деньги «Бешикташ» якобы хочет купить Фабио Борини из «Фатих Карагюмрюк».

«Нет, это неправда. Никто из России к нам не обращался. Про торги уж тем более нет речи», – сказал Казанчи.

Мулека в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и одним ассистом в чемпионате Турции. 23-летний форвард проводит дебютный сезон за «Бешикташ».