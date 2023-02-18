Агент: Жемалетдинов вернётся и принесёт пользу «Локомотиву»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о состоянии футболиста.

«Рифат возвращается после тяжелой травмы к нормальной жизни. Пока, конечно, он не готов. Потихонечку входит. Когда вернется на поле — не могу сказать. Но ясно, что до первого матча далеко», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Жемалетдинов обязательно вернется в строй и принесет пользу «железнодорожникам».

В преддверии сезона-2022/23 хавбек получил травму на сборах. В конце июня он был прооперирован и продолжает свое восстановление.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.