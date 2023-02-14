Быстров – об Игнатьеве: «Может, Галактионов подберёт к нему ключи»

Известный российский футболист Владимир Быстров высказался о нападающем столичного «Локомотива» Иване Игнатьеве.

«У него было достаточно времени, чтобы проявить себя в «Локомотиве». Он этого не сделал. Может, взялся за голову и усердно работает. Может, Галактионов подберёт к нему ключи», - цитирует Быстрова «Матч Премьер».

Иван Игнатьев выступает за «железнодорожников» с лета прошлого года, в конце августа забил три гола в ворота «Оренбурга» в рамках очередного тура Российской премьер-лиги (5:1). На оформление хет-трика у форварда ушло всего лишь 19 минут.

Игнатьев является воспитанником «Краснодара».