В агентстве INTERNATIONAL FOOTBALL MANAGEMENT GMBH специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировали на информацию о предложении ЦСКА по нападающему «Нюрнберга» Квадво Дуа.

«Мы не знаем, приходило ли предложение от ЦСКА в «Нюрнберг», но никакого официального предложения в агентство не приходило, поэтому пока мы не можем говорить о возможности этого трансфера», — сообщили в агентстве.

Ранее сообщалось, что «армейцы» планируют арендовать молодого немца.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард сыграл в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость Квадво Дуа составляет 650 тысяч евро.