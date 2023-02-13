Кафанов – о Кержакове: «Хочется, чтобы у него в карьере был хотя бы один матч за сборную»

Известный российский тренер вратарей Виталий Кафанов поделился своим мнением о голкипере петербургского «Зенита» Михаиле Кержакове.

Специалист признался, что жалеет о том, что во время победного матча национальной сборной России с командой Кыргызстана (2:1) Кержакову не удалось выйти на поле. Этот факт, по словам эксперта, был связан с риском, так как игра складывалась достаточно непредсказуемо.

«Но в первую очередь был рад, что мы его вызвали. Давно хотели, но такой возможности не было», - цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Тренер сказал, что вратарь «сине-бело-голубых» знает о том, что тренерский штаб сборной страны хотел дать ему шанс.

«При первой возможности, конечно, дадим сыграть. Очень хочется, чтобы у него в карьере был хотя бы один матч за сборную. Он заслужил», - добавил специалист.