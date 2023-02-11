Сергеев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Торпедо» и «Крыльев Советов»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, будет ли праздновать голы в ворота «Торпедо» и «Крыльев Советов».

«Слово остается в силе. В «Торпедо» я начинал, в «Крыльях» проходил становление как профессиональный игрок. Для меня это не чужие команды. Так что, скорее всего, не буду праздновать голы в их ворота в ближайшее время», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и записал в свой актив пять результативных передач.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка после 17 туров. Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.