Чистяков высказался о Ловрене и Ренане

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе из петербургской команды хорватского футболиста Деяна Ловрена.

«Привыкли ли уже без Ловрена? В принципе да. Все остальные же остались. Сейчас к нам приедет ещё Ренан. Его в игре ещё не видел», - приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Несмотря на отсутствие знаний об игровых качествах 19-летнего бразильского футболиста, Чистякову известна новость о 40-миллионном предложении мадридского «Реала» «Зениту» по этому игроку, в связи с чем спортсмен сделал вывод о том, что Ренан – качественный игрок, хорошо умеющий использовать левую ногу.